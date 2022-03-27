Елена Вяльбе: «Устюгова никто не хочет брать в команду – все хотят, чтобы была дисциплина. Если человек избалованный, ему будет сложно встать в общее стойло»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о подготовке олимпийского чемпиона .

«Сергей летом хотел тренироваться индивидуально. А с кем ему еще тренироваться?

Не буду скрывать – Серегу никто не хочет брать в команду, потому что все хотят, чтобы в команде была дисциплина. Если человек избалованный, ему будет сложно встать в общее стойло», – сказала Вяльбе.

Глава ФЛГР отметила, что Устюгов, скорее всего, продолжит тренироваться по планам , даже если у тренера не будет контракта с федерацией.

Елена Вяльбе: «Устюгов не сможет вернуться на уровень лучших лет. Он сам это понимает. Каждому овощу свое время»