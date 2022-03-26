«К сожалению, Непряевой не с кем здесь соревноваться. Ей скучно, нет ни Ступак, ни Сориной». Вяльбе о спринте на чемпионате России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила итоги спринта на чемпионате России в Сыктывкаре.

Сегодня победу в мужской гонке одержал Александр Терентьев, в женской – Наталья Непряева.

«Второе место Большунова – это не сюрприз. По-моему, Терентьев не менее силен в спринте. Мне кажется, главная неожиданность – попадание в топ-3 Дениса Филимонова.

Думаю, будь Ретивых в финале, он бы вряд ли смог заехать в тройку, потому что призеры были действительно самыми лучшими.

К большому сожалению, Непряевой не с кем здесь соревноваться. У нее нет конкуренток, которые смогли бы навязать борьбу. У мужчин другая ситуация, все живы и здоровы, кроме Устюгова. Наталье скучно, нет ни Ступак, ни Сориной.

Об организации соревнований пока рано говорить. Немного обидно, что мало зрителей. Раньше вдоль трассы яблоку негде было упасть, а сейчас болельщики только на стадионе», – отметила Вяльбе.