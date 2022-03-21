Елена Вяльбе: «Сорина сделала операцию, сейчас ей нельзя даже шевельнуть рукой. Думаю, возвращение к полноценным тренировкам произойдет не раньше июня»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья Татьяны Сориной и Юлии Ступак.
Спортсменки пропускают чемпионат России, который пройдет в Сыктывкаре с 25 марта по 3 апреля.
«Татьяна сделала операцию. Сейчас у нее очень жесткий режим, ей нельзя будет даже шевельнуть рукой в течение двух недель.
Если говорить о ее возвращении к полноценным тренировкам, думаю, это произойдет не раньше, чем в июне. Когда делают операцию на плече, там все серьезно. Если не выдержать время, может получиться, что не было смысла делать эту операцию», – сказала Вяльбе.
«Слава богу, Юлия Ступак избежала необходимости в операции, при этом она все равно не сможет выступить на чемпионате России. У нее воспаление есть, проблема с ногами. Она продолжит восстановление, чтобы войти в сезон свежей.
Что касается Сергея Устюгова, то изначально предполагалось, что он не побежит на чемпионате России. Он выступит на марафоне «Праздник Севера» и, возможно, на Югорском марафоне.
Надеюсь, что Вероника Степанова решит свои проблемы к чемпионату России, и мы ее там увидим», – добавила глава ФЛГР.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре