Елена Вяльбе: «Сорина сделала операцию, сейчас ей нельзя даже шевельнуть рукой. Думаю, возвращение к полноценным тренировкам произойдет не раньше июня»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала о состоянии здоровья и .

Спортсменки пропускают чемпионат России, который пройдет в Сыктывкаре с 25 марта по 3 апреля.

«Татьяна сделала операцию. Сейчас у нее очень жесткий режим, ей нельзя будет даже шевельнуть рукой в течение двух недель.

Если говорить о ее возвращении к полноценным тренировкам, думаю, это произойдет не раньше, чем в июне. Когда делают операцию на плече, там все серьезно. Если не выдержать время, может получиться, что не было смысла делать эту операцию», – сказала Вяльбе.

«Слава богу, Юлия Ступак избежала необходимости в операции, при этом она все равно не сможет выступить на чемпионате России. У нее воспаление есть, проблема с ногами. Она продолжит восстановление, чтобы войти в сезон свежей.

Что касается , то изначально предполагалось, что он не побежит на чемпионате России. Он выступит на марафоне «Праздник Севера» и, возможно, на Югорском марафоне.

Надеюсь, что решит свои проблемы к чемпионату России, и мы ее там увидим», – добавила глава ФЛГР.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре