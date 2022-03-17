Лыжи. Соревнования «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Большунов, Якимушкин, Червоткин, Спицов пробегут «разделку» на 15 км свободным стилем

18 марта в Кирово-Чепецке на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» пройдет мужская лыжная гонка на 15 км свободным стилем.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Кирово-Чепецк

15 км, свободный стиль

Мужчины

Начало – 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Старт-лист

1. Федор Назаров

2. Виктор Жуль

3.

4. Денис Филимонов

5. Илья Санников

6.

7. Дмитрий Жуль

8. Андрей Кузнецов

9.

10.

11. Максим Зубцов

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Результаты соревнований по лыжным гонкам «Олимпийцы России»