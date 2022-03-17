Лыжи. Соревнования «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Большунов, Якимушкин, Червоткин, Спицов пробегут «разделку» на 15 км свободным стилем

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Глеб Ретивых Алексей Червоткин Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Александр Терентьев Илья Порошкин Савелий Коростелев Лыжи

18 марта в Кирово-Чепецке на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» пройдет мужская лыжная гонка на 15 км свободным стилем. 

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Кирово-Чепецк

15 км, свободный стиль

Мужчины

Начало – 13:00 по московскому времени. Прямая трансляцияздесь.

Старт-лист

1. Федор Назаров

2. Виктор Жуль

3. Глеб Ретивых

4. Денис Филимонов

5. Илья Санников

6. Александр Терентьев 

7. Дмитрий Жуль

8. Андрей Кузнецов

9. Евгений Белов

10. Савелий Коростелев

11. Максим Зубцов

12. Илья Семиков

13. Илья Порошкин

14. Иван Якимушкин

15. Денис Спицов

16. Алексей Червоткин 

17. Александр Большунов 

Результаты соревнований по лыжным гонкам «Олимпийцы России»  

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