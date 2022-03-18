«Мне кажется, у Бегля очень много свободного времени, чтобы подаваться европейской пропаганде». Депутат Свищев о словах лыжника про спорт и политику в России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал немецкого лыжника Лукаса Бегля, заявившего, что Россия использует спорт в политических целях.

«100 процентов этот немецкий лыжник попал под влияние пропаганды. Очень странно, что лыжник такое заявляет. Он же спортсмен, как и наши спортсмены, и так говорить про своих коллег по цеху точно нельзя.

Пусть расскажет, где Россия использует спорт как оружие. Мне кажется, у него очень много свободного времени, чтобы подаваться европейской пропаганде», – сказал Свищев.