Дeпyтaт Cвищeв: «Евротур заменить невозможно. Но глобальной катастрофы нет, будем играть с Беларусью»

Дмитрий Свищев считает, что заменить Евротур невозможно.

«Евротур заменить невозможно. Но я думаю, это временное отстранение, которое позволит сосредоточиться на внутренних проблемах.

Но мы будем играть и с другими командами, с той же Беларусью. Глобальной катастрофы нет», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Вчера стало известно, что сборная России отстранена от Евротура на 2 года.

Вероятность проведения международного турнира в декабре в Москве составляет 90% (ТАСС)