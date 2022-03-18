Немецкий лыжник Бегль об отстранении россиян: «Проблема в том, что Россия всегда использует спорт как политическое оружие»

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Немецкий лыжник Лукас Бегль поделился мнением об отстранении российских и белорусских лыжников от международных соревнований.

«Думаю, это было нелегким решением. Проблема лишь в том, что Россия всегда использует спорт, как политическое оружие.

Что я имею ввиду под «спортом, как политическим оружием»? Вспомните 2014 год, когда Россия проводила Олимпиаду в Сочи. Они говорят нам, что спорт вне политики, но правда в том, что спорт вне политики бывает лишь тогда, когда это угодно политике.

Я сочувствую тем спортсменам, которые не поддерживают происходящее на Украине, они страдают из-за этого.

Я рад, что Наталья Непряева стала победительницей Кубка мира в общем зачете. Будет несправедливо, если она не сможет защитить его в следующем сезоне из-за отстранения российских спортсменов», – сказал Бегль.

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