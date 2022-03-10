Депутат Свищев: «Rossignol испугались политического давления. Несерьезная и трусливая компашка оказалась»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал французскую компанию Rossingnol за отказ от сотрудничества с российскими спортсменами.

Rossignol производит спортивную экипировку. На лыжах этой марки выступает в том числе россиянин Александр Большунов.

«Это глупая вещь, из-за которой Rossignol сам же будет кусать локти. Я считаю, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и сам Большунов должны внимательно отнестись к разрыву контракта, потому что Большунов сейчас является самым сильным лыжником мира.

Это он должен выбирать, а не его. Rossignol делает большую ошибку. Думаю, это хороший урок для нас, с кем заключать договоры. Они нашли формальную причину, испугались политического давления. Сейчас многие спортсмены и команды поддерживают антироссийскую истерию. Rossignol боится негативного фона.

Большунов один, а остальных – десятки и сотни спортсменов, с кем могут быть проблемы в будущем. Rossignol был и на советском рынке. Очень странно, что форма СССР является лакмусовой бумажкой для принятия решения.

Во времена СССР они также работали с нашей федерацией горных лыж и лыжных гонок. Сказали бы, что боятся, и ушли бы с рынка. Несерьезная и трусливая компашка оказалась», – сказал Свищев.

Большунов в форме сборной СССР разозлил собственного спонсора. Фото пропали из инстаграма Александра, но уже поздно