Депутат Свищев: «Rossignol испугались политического давления. Несерьезная и трусливая компашка оказалась»

Теги сборная России (лыжные гонки) горные лыжи ФЛГР Елена Вяльбе Дмитрий Свищев Политика Александр Большунов Лыжи

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал французскую компанию Rossingnol за отказ от сотрудничества с российскими спортсменами.

Rossignol производит спортивную экипировку. На лыжах этой марки выступает в том числе россиянин Александр Большунов.

«Это глупая вещь, из-за которой Rossignol сам же будет кусать локти. Я считаю, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и сам Большунов должны внимательно отнестись к разрыву контракта, потому что Большунов сейчас является самым сильным лыжником мира.

Это он должен выбирать, а не его. Rossignol делает большую ошибку. Думаю, это хороший урок для нас, с кем заключать договоры. Они нашли формальную причину, испугались политического давления. Сейчас многие спортсмены и команды поддерживают антироссийскую истерию. Rossignol боится негативного фона.

Большунов один, а остальных – десятки и сотни спортсменов, с кем могут быть проблемы в будущем. Rossignol был и на советском рынке. Очень странно, что форма СССР является лакмусовой бумажкой для принятия решения.

Во времена СССР они также работали с нашей федерацией горных лыж и лыжных гонок. Сказали бы, что боятся, и ушли бы с рынка. Несерьезная и трусливая компашка оказалась», – сказал Свищев.

Большунов в форме сборной СССР разозлил собственного спонсора. Фото пропали из инстаграма Александра, но уже поздно

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