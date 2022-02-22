Антон Шипулин: «Ждем Большунова и Сергея Устюгова с распростертыми объятиями в биатлоне. Но у них пока и так хорошо получается»

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Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о популярности своего вида спорта и лыжных гонок в стране, а также о подготовке юных спортсменов.

– Если говорить про лыжи и биатлон, то при работе Вяльбе (главы Федерации лыжных гонок России) популяризация этих видов спорта растет. А мы знаем, что лыжи от биатлона недалеко уходят, многие лыжники переходят в биатлон. Вот в плане организации, в плане подготовке соревнований, здесь, конечно, хочется видеть больше качества.

Я как президент федерации (Свердловской области) могу сказать, что есть, над чем работать. Надо, конечно же, больше создавать условий. Мы понимаем, что биатлон – это не такой простой спорт, как лыжные гонки, где ты надел лыжи и пошел кататься, тренироваться. В биатлоне есть еще один такой очень серьезный фактор, как стрельба, как винтовки, как патроны, как тот же тренерский штаб.

А смена поколений, она во всех командах присутствует. Посмотрите даже на немецкую команду, пять лет назад как они выглядели и как сейчас. Я уверен, что у них все будет хорошо, может быть, на следующий год, может быть, через пять лет. Но от этого не уйти, и у нас это было, и еще не раз будет.

Вспомните ту плеяду, когда выступали Зайцева, Ахатова, Богалий, Чудов, Черезов, Ярошенко и так далее. Были просто сильнейшие команды, и когда мы выходили на эстафету, была уверенность 95%, что мы сегодня выиграем. И это вернется если, конечно, не сидеть сложа руки и ждать, что кто-то вырастет, а готовить молодежь надо с самого детства, правильно готовить.

– Но как готовить биатлонистов в маленьких городках?

— Да, у нас не так много биатлонных комплексов, не так много мест, где можно заниматься. У меня в Свердловской области 94 муниципальных образования. А всего региональных организаций внутри области 6 или 7, из них на трех только можно тренироваться и выступать. Это все большая проблема.

Но здесь нам помогают хорошо лыжники, которые тренируются, где им угодно, а потом есть желание перейти, уже в юношах или юниорах, в биатлон. И есть возможность на базе училища олимпийского резерва или центра спортивной подготовки тренироваться и выступать в более крупных городах, где есть спортивная инфраструктура.

– Может, попробовать переманить Большунова и (Сергея) Устюгова в биатлон?

– Мы ждем их с распростертыми объятиями. Но у них пока и так хорошо получается, – сказал Шипулин.

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