Производитель экипировки Rossignol приостановил сотрудничество с российскими спортсменами. На лыжах этой марки выступает Большунов

Французский производитель лыж Rossignol приостановил сотрудничество с российскими спортсменами.

Об этом заявил директор компании по спорту Колин Барбе.

Барбе сообщил, что компания связалась с российским лыжником после того, как он опубликовал в инстаграме фото в ретроформе.

– Мы связались с ним и объяснили ему, что Rossignol не поддерживает этот пост. Он понял, что совершает ошибку, которой точно не должно было быть, и тут же удалил пост.

– Вероятно ли, что после этого инцидента вы откажетесь от спонсирования Большунова?

– Мы поддерживаем решения спортивных федераций ( , IBU) о приостановке участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях.

Поэтому мы приостановили наше сотрудничество с российскими спортсменами и внимательно следим за развитием ситуации, – цитирует Барбе TV2.

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