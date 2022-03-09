Производитель экипировки Rossignol приостановил сотрудничество с российскими спортсменами. На лыжах этой марки выступает Большунов

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Rossignol Александр Большунов Лыжи

Французский производитель лыж Rossignol приостановил сотрудничество с российскими спортсменами. 

Об этом заявил директор компании по спорту Колин Барбе.

Барбе сообщил, что компания связалась с российским лыжником Александром Большуновым после того, как он опубликовал в инстаграме фото в ретроформе. 

– Мы связались с ним и объяснили ему, что Rossignol не поддерживает этот пост. Он понял, что совершает ошибку, которой точно не должно было быть, и тут же удалил пост.

– Вероятно ли, что после этого инцидента вы откажетесь от спонсирования Большунова?

– Мы поддерживаем решения спортивных федераций (FIS, IBU) о приостановке участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях.

Поэтому мы приостановили наше сотрудничество с российскими спортсменами и внимательно следим за развитием ситуации, – цитирует Барбе TV2. 

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