Александр Тихонов: «Если Вяльбе возглавит биатлон вместо лыж, мы развалим и то, и другое. Бредовая хотелка некоторых людей»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что нет смысла назначать Елену Вяльбе на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

«Идея отдать биатлон в управление Лене Вяльбе — такая же бредовая хотелка некоторых людей, как и переход Александра Большунова. Если Вяльбе возглавит биатлон вместо лыжных гонок, мы развалим и то, и другое. Лена же не занималась биатлоном, она разумная женщина, поэтому не пойдет на это.

Вяльбе полностью погружена в свое дело и замечательно с ним справляется, лучше всех. Поэтому ни за что не пойдет туда, где не так хороша. Она молодец, настоящий профессионал своего дела, а эту хреновину кто-то там плетет и все. У нас мнений всегда много, но толку-то от этого?

В любом случае, одним назначением нового человека положение дел в биатлоне не исправить. У нас там люди 14 лет уничтожают все, и никто не может разобраться, делать ничего не хотят. Нужно просто разогнать их всех и новый состав собирать. Может, тогда хоть что-то начнет получаться», — сказал Тихонов.

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