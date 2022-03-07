Глава норвежской федерации о фото Большунова в ретроэкипировке: «Это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) НОК Норвегии Александр Большунов Эрик Ресте Лыжи

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Берит Кьелл прокомментировала фотографию Александра Большунова в лыжной экипировке в ретростиле.

«СССР 1980 год», – написал Большунов в инстаграме. 

Ранее российским лыжникам запретили выступать на международных стартах из-за ситуации на Украине. 

«Лучше всего не упоминать об этой гротескной шутке Большунова. Так мы избежим того, что этот неприятный поступок привлечет желаемое внимание и будет использован Россией в пропагандистских целях», – сказала Кьелл. 

«Я думаю, что это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине. Давайте занимать твердую позицию», – отметил глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте. 

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