Глава норвежской федерации о фото Большунова в ретроэкипировке: «Это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине»

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Берит Кьелл прокомментировала фотографию Александра Большунова в лыжной экипировке в ретростиле.
«СССР 1980 год», – написал Большунов в инстаграме.
Ранее российским лыжникам запретили выступать на международных стартах из-за ситуации на Украине.
«Лучше всего не упоминать об этой гротескной шутке Большунова. Так мы избежим того, что этот неприятный поступок привлечет желаемое внимание и будет использован Россией в пропагандистских целях», – сказала Кьелл.
«Я думаю, что это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине. Давайте занимать твердую позицию», – отметил глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте.