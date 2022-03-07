Глава норвежской федерации о фото Большунова в ретроэкипировке: «Это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине»

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Берит Кьелл прокомментировала фотографию в лыжной экипировке в ретростиле.

«СССР 1980 год», – написал Большунов в инстаграме.

Ранее российским лыжникам запретили выступать на международных стартах из-за ситуации на Украине.

«Лучше всего не упоминать об этой гротескной шутке Большунова. Так мы избежим того, что этот неприятный поступок привлечет желаемое внимание и будет использован Россией в пропагандистских целях», – сказала Кьелл.

«Я думаю, что это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине. Давайте занимать твердую позицию», – отметил глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте.