Гульберг о словах Большунова про то, что норвежцы убрали главных конкурентов: «Очень жаль, что он так видит ситуацию, в которой мы все находимся»

Норвежский лыжник прокомментировал высказывание россиянина Александра Большунова о недопуске российских спортсменов к этапам Кубка мира по лыжным гонкам.

«Раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там (в Норвегии) больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов», – сказал Большунов в интервью «СЭ».

«Мне очень жаль, что он так видит ситуацию, в которой мы все находимся.

У меня нет к нему ничего, кроме уважения как к спортсмену», – заявил Гульберг.

Большунов об отстранении от Кубка мира: «Можно сказать, нас просто выгнали, убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было неправильно»