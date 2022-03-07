Гульберг о словах Большунова про то, что норвежцы убрали главных конкурентов: «Очень жаль, что он так видит ситуацию, в которой мы все находимся»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Пол Гульберг Александр Большунов Лыжи

Норвежский лыжник Пол Гульберг прокомментировал высказывание россиянина Александра Большунова о недопуске российских спортсменов к этапам Кубка мира по лыжным гонкам. 

«Раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там (в Норвегии) больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов», – сказал Большунов в интервью «СЭ». 

«Мне очень жаль, что он так видит ситуацию, в которой мы все находимся.

У меня нет к нему ничего, кроме уважения как к спортсмену», – заявил Гульберг. 

Большунов об отстранении от Кубка мира: «Можно сказать, нас просто выгнали, убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было неправильно»

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