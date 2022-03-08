Анфиса Резцова: «Без противостояния Клэбо – Большунов FIS потеряет большие деньги. Без лучших спортсменов все превращается в фарс»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о последствиях отстранения российских лыжников от международных соревнований.

«Надеюсь, в следующем сезоне уже все наладится. Сами же себе делают хуже. Без противостояния Клэбо – Большунов FIS потеряет большие деньги. Интерес к лыжам в Европе и так незначительный, а без лучших спортсменов в данном виде спорта это все превращается в фарс.

Не понимаю, почему норвежская Федерация так ожесточенно настроена по отношению к нашим лыжникам. Они же всех знают и понимают, что спортсмены не должны быть замешаны в этой истории. Дикость какая-то», – сказала Резцова.