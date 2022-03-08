Александр Большунов: «Холменколленский марафон не смотрел, Деминский был намного круче. Этапы Кубка мира смотреть не собираюсь»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал о своем настроении после двух побед в рамках Деминского марафона и заявил, что не смотрит гонки Кубка мира.

– Какое настроение после блестящего дубля в Рыбинске?

– Конечно, настроение сейчас хорошее, потому что очень прекрасные соревнования были, тем более, две победы. И такое большое количество болельщиков, которых реально не хватало на этапах Кубка мира, которые проходили в этом году, даже на Олимпийских играх.

Но сейчас они эти эмоции восполнили, так как их было большое количество не только на трибунах, но и на всем протяжении трассы, поэтому я хочу сказать «большое спасибо» за то, что большое количество пришло болельщиков и поддержало нас. Это нам очень приятно. И можно сказать, из-за этого я сегодня бежал вторую гонку, чтобы все-таки болельщиков порадовать. И они насладились еще раз моим выступлением.

– Ощущаете себя настоящей звездой?

– Звездой я себя никогда не называю, ха-ха, но там меня прямо атаковали, и я вчера после 50 километров около 4-5 часов раздавал автографы и фотографировался. И это очень сложное занятие, потому что даже проще гонку пробежать. И сегодня, когда я вышел после того, как переоделся после гонки, меня прям так окружили, что чуть с ног не сбили, ха-ха.

– Холменколленский марафон смотрели?

– Нет, я не смотрел, потому что не вижу смысла. Потому что был намного круче и по конкуренции, и по зрителям. Этапы Кубка мира сейчас уже не собираюсь смотреть.

– Где-то внутри есть какой-то червячок какой-то обиды, злости? Что вы по этому поводу чувствуете? Может, кто-то пишет из соперников слова поддержки или, наоборот, гадости?

– Я не знаю, что пишут. Я не читаю, потому что сейчас большое количество сообщений приходит хороших и нехороших, поэтому проще не читать и не обращать на это внимания. А что касается Холменколленского марафона, то, конечно, цели и задачи были его выиграть. Но получилось, что пришлось приехать в Россию и здесь порадовать болельщиков и выиграть.

– Откуда черпаете силы?

– Гонки проходят, я забываю их и настраиваюсь на новые гонки, на новые результаты. Силы приходят, когда выходишь на старт, – сказал Большунов.