Александр Большунов: «Холменколленский марафон не смотрел, Деминский был намного круче. Этапы Кубка мира смотреть не собираюсь»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Деминский марафон Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о своем настроении после двух побед в рамках Деминского марафона и заявил, что не смотрит гонки Кубка мира.

– Какое настроение после блестящего дубля в Рыбинске?

– Конечно, настроение сейчас хорошее, потому что очень прекрасные соревнования были, тем более, две победы. И такое большое количество болельщиков, которых реально не хватало на этапах Кубка мира, которые проходили в этом году, даже на Олимпийских играх.

Но сейчас они эти эмоции восполнили, так как их было большое количество не только на трибунах, но и на всем протяжении трассы, поэтому я хочу сказать «большое спасибо» за то, что большое количество пришло болельщиков и поддержало нас. Это нам очень приятно. И можно сказать, из-за этого я сегодня бежал вторую гонку, чтобы все-таки болельщиков порадовать. И они насладились еще раз моим выступлением.

– Ощущаете себя настоящей звездой?

– Звездой я себя никогда не называю, ха-ха, но там меня прямо атаковали, и я вчера после 50 километров около 4-5 часов раздавал автографы и фотографировался. И это очень сложное занятие, потому что даже проще гонку пробежать. И сегодня, когда я вышел после того, как переоделся после гонки, меня прям так окружили, что чуть с ног не сбили, ха-ха.

– Холменколленский марафон смотрели?

– Нет, я не смотрел, потому что не вижу смысла. Потому что Деминский был намного круче и по конкуренции, и по зрителям. Этапы Кубка мира сейчас уже не собираюсь смотреть.

– Где-то внутри есть какой-то червячок какой-то обиды, злости? Что вы по этому поводу чувствуете? Может, кто-то пишет из соперников слова поддержки или, наоборот, гадости?

– Я не знаю, что пишут. Я не читаю, потому что сейчас большое количество сообщений приходит хороших и нехороших, поэтому проще не читать и не обращать на это внимания. А что касается Холменколленского марафона, то, конечно, цели и задачи были его выиграть. Но получилось, что пришлось приехать в Россию и здесь порадовать болельщиков и выиграть.

– Откуда черпаете силы?

– Гонки проходят, я забываю их и настраиваюсь на новые гонки, на новые результаты. Силы приходят, когда выходишь на старт, – сказал Большунов.

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