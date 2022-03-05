Лыжи. Кубок мира. Нисканен, Крюгер, Рете, Холунн, Поромаа выступят в классическом масс-старте на 50 км

6 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло мужчины пробегут классический масс-старт на 50 км.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Кубок мира по лыжным гонкам
Осло, Норвегия
Мужчины
Масс-старт
50 км, классический стиль
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – Eurosport 2.
Старт-лист
1. Ииво Нисканен (Финляндия)
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
4. Харальд Амундсен (Норвегия)
5. Шюр Рете (Норвегия)
6. Дидрик Тонсет (Норвегия)
7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
8. Уго Лапалю (Франция)
9. Франческо де Фабиани (Италия)
10. Фридрих Мох (Германия)
11. Федерико Пеллегрино (Италия)
12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
13. Вильям Поромаа (Швеция)
14. Йонас Бауманн (Швейцария)
15. Клеман Парисс (Франция)
16. Пертту Хювяринен (Финляндия)
17. Дарио Колонья (Швейцария)
18. Йенс Бурман (Швеция)
19. Морис Манифика (Франция)