Олимпиада-2022. Лыжи. Большунов, Спицов, Мальцев, Якимушкин, Клэбо и Крюгер пробегут марафон на 50 км свободным стилем

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19 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдет мужской лыжный марафон – спортсмены пробегут 50 км свободным стилем. От России в гонке выступят Александр Большунов, Денис Спицов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжи

Мужчины

50 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Россия 1»

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Иван Якимушкин (Россия)

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

5. Артем Мальцев (Россия)

6. Денис Спицов (Россия)

7. Шюр Рете (Норвегия)

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

13. Калле Халварссон (Швеция)

15. Морис Манифика (Франция)

17. Дарио Колонья (Швейцария)

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