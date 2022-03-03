Владимир Лукин: «МПК вместе с МОК устроили «чистки» и исключили всех российских делегатов, которые имели хоть какое-то отношение к политическим процессам в России»

Бывший президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин высказался об отстранении российских спортсменов от Игр-2022 в Пекине.

«На Международный паралимпийский комитет (МПК) было оказано серьезное давление извне и оно, к сожалению, оказалось эффективным. Одним из базовых принципов спортивного движения является аполитичность и неучастие в политических делах.

Как известно, роль Паралимпийского комитета и спортсменов-участников в политических событиях в мире – нулевая. МПК вместе с МОК (Международным олимпийским комитетом) уже устроили «чистки» и исключили всех российских делегатов, которые имели хоть какое-то отношение к политическим процессам в России.

Знаю, что сейчас рассматривается вариант с обращением в Спортивный арбитражный суд для восстановления справедливости. Мы можем действовать только в рамках законных процедур. К иным методам мы прибегать не можем и не хотим.

Инстанцией, которая может сейчас оспорить это решение, является кассационный суд или даже уголовные суды. Эти вопросы сейчас изучаются с помощью юристов», – сказал Лукин.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине