Паралимпийский чемпион Шилов: «МПК повел себя непоследовательно и показал, что не является самостоятельной организацией»

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Шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить россиян от Игр в Пекине.

«Мы расстроены и сильно огорчены, не приветствуем это решение. Комитет повел себя весьма непоследовательно и показал, что не является самостоятельной организацией, а так же, как и другие, подвергается политическому давлению извне.

Нашим спортсменам психологически будет очень тяжело справиться с этой ситуацией, но мы, российская паралимпийская семья, постараемся их поддержать, сделать все, что в наших силах. Держитесь, ребята, мы с вами», – сказал Шилов.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине

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