Паралимпийская чемпионка Полякова: «Есть те, кто ждал Паралимпиаду 8 лет. Такой путь ребята проделали, чтобы услышать: «Вы не участвуете»

Паралимпийская чемпионка по биатлону Ирина Полякова раскритиковала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить россиян от Игр в Пекине. «Очень обидно за ребят. Спорт должен объединять людей, и никогда такого не было, чтобы так поступали с атлетами. Ребята столько отдали сил и времени для подготовки.

Ситуация в мире может быть разной, но спортсмены здесь причем? Разве они виноваты? Они же не пришли с оружием на соревнования. Это не серьезно, конечно. Хочу – допущу, хочу – не пущу. Для многих ребят эти Игры могут стать последними, а есть те, кто ждал Паралимпиаду 8 лет. В 2018-м их не допустили, а сейчас получилось, что отстранили уже на самих соревнованиях.

Такой путь ребята проделали, и все это, чтобы услышать: «Вы не участвуете». Это очень обидно. Разве дети виноваты в этой ситуации?» – сказала Полякова.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине