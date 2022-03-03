Паралимпийская чемпионка Полякова: «Есть те, кто ждал Паралимпиаду 8 лет. Такой путь ребята проделали, чтобы услышать: «Вы не участвуете»

Теги Паралимпийские игры Политика МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Ирина Полякова Биатлон

Паралимпийская чемпионка по биатлону Ирина Полякова раскритиковала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить россиян от Игр в Пекине.   «Очень обидно за ребят. Спорт должен объединять людей, и никогда такого не было, чтобы так поступали с атлетами. Ребята столько отдали сил и времени для подготовки.

Ситуация в мире может быть разной, но спортсмены здесь причем? Разве они виноваты? Они же не пришли с оружием на соревнования. Это не серьезно, конечно. Хочу – допущу, хочу – не пущу.   Для многих ребят эти Игры могут стать последними, а есть те, кто ждал Паралимпиаду 8 лет. В 2018-м их не допустили, а сейчас получилось, что отстранили уже на самих соревнованиях.

Такой путь ребята проделали, и все это, чтобы услышать: «Вы не участвуете». Это очень обидно. Разве дети виноваты в этой ситуации?» – сказала Полякова.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные