Чепиков о недопуске паралимпийцев к Играм в Пекине: «Политическая ситуация сейчас такая, что против нас используются любые средства»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить россиян от Игр в Пекине.

«Что поделать, если к нам такое отношение сейчас. Плохо, конечно. Наши ребята готовились, у них было огромное желание выступить на Паралимпийских играх.

Но политическая ситуация сейчас такая, что любые средства против нас используются, в том числе и недопуск на Паралимпийские игры. Если есть возможность, нужно обжаловать», – сказал Чепиков.

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