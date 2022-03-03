Вице-премьер Чернышенко: «Решение МПК носит дискриминационный характер и нарушает принципы гуманизма. Считаю необходимым оспорить это решение в CAS»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал оспорить в суде решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр в Пекине.

«Сегодня мы все находимся под беспрецедентным давлением, многие решения принимаются вопреки здравому смыслу. Но главное – разрушается гуманитарная миссия спорта.

Сегодня стало известно, что Международный паралимпийский комитет все-таки отстранил российских спортсменов от участия в играх в Пекине. Это решение носит дискриминационный характер и нарушает принципы гуманизма, учитывая еще и тот факт, что наши спортсмены уже находятся в Пекине.

Считаю необходимым оспорить это решение в CAS (Спортивном арбитражном суде). Прошу Олимпийский комитет (России) подготовить подробную информацию о сложившейся ситуации в отношении каждой общероссийской федерации, оценить риски по исключениям, запрету на участие наших спортсменов и оперативно направить в правительство», – заявил Чернышенко.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине