Олег Матыцин: «Вырабатываем юридическую позицию, чтобы подать иски по защите прав наших спортсменов, по недопущению дискриминации по национальному признаку»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона готовит иск в Спортивный арбитражный суд ( ), чтобы оспорить отстранение, наложенное на сборную России Международным паралимпийским комитетом ( ).

«Мы сейчас вырабатываем в том числе юридическую позицию для того, чтобы подать в ближайшее время иски по защите прав наших спортсменов, по недопущению дискриминации спортсменов по национальному признаку и использованию спорта как инструмента политического давления.

Решение отстранить нашу команду, которое сегодня принял Международный паралимпийский комитет, является грубым нарушением прав спортсменов и манипулированием в политических целях ценностями олимпийской хартии и человеческой жизни. Особенно недопустимо применять какие-либо санкции в отношении паралимпийцев, тем более что они уже приехали на соревнования.

Вчера было решение о допуске и сегодня на основании давления определенных стран МПК изменил свое решение. Сейчас в оперативном порядке готовится иск, чтобы он был рассмотрен до начала Игр и церемонии открытия. Будем делать все необходимое, чтобы защитить наших спортсменов», – сказал Матыцин.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине