Депутат Пайкин об отстранении паралимпийцев: «Считаю, что для белорусских и российских спортсменов мы должны организовать спортивный праздник у нас, в России»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин предложить организовать в России соревнования для паралимпийцев, отстраненных от Игр в Пекине.

«В эти дни мы уже не удивлялись тому, что политика подмяла под себя спорт и его важнейшие принципы. Но решение Международного паралимпийского комитета, который только вчера сообщил, что россияне и белорусы смогут принять участие в Играх в Пекине, а сегодня трусливо, под очевидным давлением, меняет свою позицию, – это верх цинизма и двойных стандартов.

Наши паралимпийцы – люди особого мужества, у них хватает внутренней силы не только преодолевать болезни, но и реализовывать свой потенциал на спортивной арене. Уверен, что гражданского мужества им не занимать тоже.

Но, чтобы годы подготовки к спортивному празднику не прошли напрасно, считаю, что для белорусских и российских спортсменов мы должны организовать спортивный праздник у нас, в России», – заявил Пайкин.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине