Юрий Бородавко: «Ульванг однажды сказал мне: «Нам нужны российские спортсмены». Сейчас я вижу, что он ведет себя лицемерно»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) запретить россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

– Реакция довольно негативная. Политика и спорт всегда были разделены. Спорт всегда был послом мира. Когда политики вмешиваются в спорт, случаются ситуации, подобные той, что мы сейчас наблюдаем. Они путают спорт и политику, пытаются политизировать ситуацию и выразить это через спортсменов.

Вегард Ульванг однажды сказал мне: «Юрий, нам нужны российские спортсмены. Высокая конкуренция ведет к прогрессу лыжного спорта». Сейчас я вижу, что он ведет себя лицемерно. Он ведет себя не по-мужски.

В Советском Союзе и России спорт всегда был одной из самых сильных сторон. Поэтому они пытаются бить Россию по самому больному месту. Спорт – это один из светлых моментов для России, там нам удается добиваться хороших результатов.

– Что чувствуют спортсмены?

– Ну, спортсмены тоже довольно напряжены. Они пострадали больше всего. Наталья Непряева борется за победу в Кубке мира, Александр Большунов также является одним из лидеров общего зачета. Это в своем роде показывает слабость норвежской федерации, потому что она не хочет видеть российских спортсменов, – сказал Бородавко.

Ульванг об участии российских лыжников в этапах Кубка мира в Норвегии: «Мы не должны видеть русских на старте. Если FIS не примет решение, это должны сделать мы»

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева

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