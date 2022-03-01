Международная федерация лыжного спорта отстранила Россию от соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отстранении сборных России и Беларуси от международных соревнований до конца текущего сезона.

Решение принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Совет FIS с трудом принимает решение о недопуске спортсменов к участию в каких-либо соревнованиях, это происходит в связи с уставом FIS, который говорит о том, что FIS должна вести свою деятельность, придерживаясь политического нейтралитета, а это является краеугольным камнем наших ценностей», – заявили в федерации.

Ранее о том, что российские спортсмены завершили международный сезон, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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