Юрий Бородавко: «Многие спортсмены не то чтобы не хотят дружить с нами, они не хотят нас вообще видеть. Прискорбно, что нас гнобят»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о запрете российским спортсменам участвовать в Кубке мира.

«В личной беседе мы говорили с финским тренером, с немецкими сервисерами. Многие выражают недоумение, спрашивают, почему нас не допускают? Для них это тоже непонятно.

Другое дело, что это частные разговоры. Политики вмешиваются в спорт, политизируя обстановку. Того орла дружбы, который витал в спорте, нет в помине. Все сильно политизировано.

Многие спортсмены не то чтобы не хотят дружить с нами, они не хотят нас вообще видеть. Прискорбно, что нас гнобят», – сказал Бородавко.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева