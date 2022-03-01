Юрий Бородавко: «Тяжелее всех Непряевой. Она с приличным отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира, а сейчас большая вероятность, что она его не получит»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение команды досрочно завершить сезон.

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии призвала не допустить россиян к участию в международных соревнованиях. 3 марта в Драммене должен пройти очередной этап Кубка мира.

«Руководством нашей федерации было принято решение, что мы собираемся. Пусть соперники соревнуются, а с их стороны это только проявление слабости. Скажем так, они нам не друзья и не товарищи. Надежда была, что мы примем участие в этапе, поскольку уже приехали сюда.

Вчера экстренное совещание совета FIS (Международной федерации лыжного спорта – Sports.ru) длилось около трех часов и окончательного решения не было, поэтому надежда еще оставалась. Так случилось.

Тяжелее всех Наталье Непряевой. Она с очень приличным отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира, а сейчас есть очень большая вероятность, что она его не получит. Видимо, одна из целей норвежской федерации или шведской федерации заключается в том, что они против. Просто не хотят видеть нас на пьедестале.

Доказываем результатом, что мы одни из сильнейших. Мы заставим себя уважать. Есть определенный календарь: в начале марте состоится всероссийская универсиада, где будут участвовать многие молодые спортсмены.

В конце марта также в полном объеме будет проведен чемпионат России, так что есть гонки, где можем посоревноваться и поучаствовать. Возможность участия лыжников из Белоруссии или Казахстана в российским первенстве должны решать руководители. Конечно, было бы интересно, почему бы и нет», – сказал Бородавко.

Международная федерация лыжного спорта отстранила Россию от соревнований

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