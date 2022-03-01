Юрий Бородавко: «Тяжелее всех Непряевой. Она с приличным отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира, а сейчас большая вероятность, что она его не получит»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение команды досрочно завершить сезон.

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии призвала не допустить россиян к участию в международных соревнованиях. 3 марта в Драммене должен пройти очередной этап Кубка мира.

«Руководством нашей федерации было принято решение, что мы собираемся. Пусть соперники соревнуются, а с их стороны это только проявление слабости. Скажем так, они нам не друзья и не товарищи. Надежда была, что мы примем участие в этапе, поскольку уже приехали сюда.

Вчера экстренное совещание совета FIS (Международной федерации лыжного спорта – Sports.ru) длилось около трех часов и окончательного решения не было, поэтому надежда еще оставалась. Так случилось.

Тяжелее всех Наталье Непряевой. Она с очень приличным отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира, а сейчас есть очень большая вероятность, что она его не получит. Видимо, одна из целей норвежской федерации или шведской федерации заключается в том, что они против. Просто не хотят видеть нас на пьедестале.

Доказываем результатом, что мы одни из сильнейших. Мы заставим себя уважать. Есть определенный календарь: в начале марте состоится всероссийская универсиада, где будут участвовать многие молодые спортсмены.

В конце марта также в полном объеме будет проведен чемпионат России, так что есть гонки, где можем посоревноваться и поучаствовать. Возможность участия лыжников из Белоруссии или Казахстана в российским первенстве должны решать руководители. Конечно, было бы интересно, почему бы и нет», – сказал Бородавко.

Международная федерация лыжного спорта отстранила Россию от соревнований