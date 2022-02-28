Бородавко о том, что FIS не будет отстранять россиян от соревнований: «Радует, что есть адекватные люди, которые не путают спорт и политику»

Тренер сборной России по лыжным гонкам отреагировал на заявление Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по поводу участия россиян в мартовских этапах Кубка мира.

FIS не планирует отстранять россиян от соревнований под эгидой организации.

– собирается допустить россиян на оставшиеся этапы Кубка мира. Вам уже сообщили об этом в федерации?

– Это решение было принято еще несколько дней назад. Радует, что есть адекватные люди, которые не путают спорт и политику. Я прекрасно понимаю, какое давление идет на руководителей спорта, потому что спорт – одна из ярких страниц нашей страны. И идет соревнование, кто больше надавит на Россию. Просто изгаляются все.

– Заклеивать российские флаги на экипировке и на машинах не пришлось?

– До этого пока не дошло.

– Вы продумывали, как будете возвращаться в России после окончания сезона?

– Руководители в Москве думают над этим, еще есть две недели.

– С передвижением по Европе нет проблем?

– Все в порядке. Все адекватные, никаких провокаций в адрес команды и спортсменов нет, столкновений и проявления неуважения нет, хотя видно, что есть настороженность во взгляде, нет того раскованного общения, что раньше было.

– Как лыжники реагируют на все происходящее? Просите их меньше читать новости?

– Они взрослые люди, прекрасно понимают. Радости это не добавляет, – сказал Бородавко.

– Благодаря МОК всем российским спортсменам запретили использовать национальные флаг и гимн во всех соревнованиях. Выглядит это настоящим свинством.

– МОК пусть занимается Олимпийскими играми, приходит через четыре года. Для них Олимпийские игры закончились, пусть готовятся к следующим, – добавил тренер.