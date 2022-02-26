Титов о нейтральном статусе российских гимнастов: «Удалось добиться того, что наши будут выступать с национальной символикой на форме»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал новость о том, что российские гимнасты будут выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам выступать под национальным флагом из-за текущей ситуации на Украине.

«Удалось добиться того, что наши спортсмены будут выступать с национальной символикой на форме, на униформе все сохраняется полностью.

Удалось настоять на том, что в протоколах будет написано «Россия». В случае награждения будет использоваться флаг федерации – Федерации спортивной гимнастики России.

Что касается гимна, то они, в принципе, не возражают против Чайковского, но хотят это обсудить с МОК (Международным олимпийским комитетом)», – сказал Титов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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