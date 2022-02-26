Титов о нейтральном статусе российских гимнастов: «Удалось добиться того, что наши будут выступать с национальной символикой на форме»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика МОК Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике FIG ФСГР сборная России (художественная гимнастика) Политика Василий Титов Гимнастика

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал новость о том, что российские гимнасты будут выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам выступать под национальным флагом из-за текущей ситуации на Украине.

«Удалось добиться того, что наши спортсмены будут выступать с национальной символикой на форме, на униформе все сохраняется полностью.

Удалось настоять на том, что в протоколах будет написано «Россия». В случае награждения будет использоваться флаг федерации – Федерации спортивной гимнастики России.

Что касается гимна, то они, в принципе, не возражают против Чайковского, но хотят это обсудить с МОК (Международным олимпийским комитетом)», – сказал Титов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные