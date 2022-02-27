Международная федерация самбо не станет проводить соревнования в России и Беларуси

Международная федерация самбо (FIAS) решила отказаться от проведения соревнований в России и Беларуси.

«Нашим главным приоритетом является безопасность спортсменов и представителей команд, участвующих в соревнованиях под эгидой FIAS.

В связи с повышенными рисками в обеспечении безопасности, а также рекомендациями Международного олимпийского комитета, FIAS приостанавливает проведение соревнований в России и Беларуси.

Мы будем внимательно следить за развитием событий. Решения по дальнейшим шагам будут приниматься по итогам тщательной оценки рисков и консультаций со специалистами в сфере безопасности», – заявили в FIAS.

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По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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