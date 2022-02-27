Бородавко о финале Кубка мира: «Есть варианты в Швеции, в Словении, но окончательное решение пока не принято»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможном месте проведения финала Кубка мира.

«Пока стопроцентной информации нет. Мы сами хотели бы знать, потому что нам нужно планировать выступление в стартах, а мы не знаем, сколько их предстоит.

Среди них (возможных мест проведения финала – Sports.ru) есть варианты в Швеции, в Словении, но окончательное решение пока не принято», – сказал Бородавко.

Изначально финал Кубка мира должен был состояться в Тюмени 18-20 марта, но Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила соревнования в связи с ситуацией на Украине.