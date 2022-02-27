Юрий Бородавко: «Непряевой не хватило лишь 100-150 метров спуска, чтобы отыграть гандикап, который был у Йохауг»

Тренер сборной России по лыжным гонкам оценил выступление в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти.

Непряева завоевала серебро, уступив 1,2 секунды норвежке .

«Хороший результат. Мы знаем, что Наталья – специалист классического хода. Она хорошо провела гонку.

Великолепно подготовленные лыжи и в подъемах, и на спусках. Ей не хватило лишь 100-150 метров спуска, чтобы отыграть тот гандикап, который был у Йохауг.

Что касается Большого хрустального глобуса, давайте идти в ногу со временем. В настоящий момент отрыв растет. Это нас радует. Состояние Натальи тоже хорошее», – сказал Бородавко.