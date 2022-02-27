Юрий Бородавко: «Непряевой не хватило лишь 100-150 метров спуска, чтобы отыграть гандикап, который был у Йохауг»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Наталья Непряева Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Натальи Непряевой в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. 

Непряева завоевала серебро, уступив 1,2 секунды норвежке Терезе Йохауг

«Хороший результат. Мы знаем, что Наталья – специалист классического хода. Она хорошо провела гонку.

Великолепно подготовленные лыжи и в подъемах, и на спусках. Ей не хватило лишь 100-150 метров спуска, чтобы отыграть тот гандикап, который был у Йохауг.

Что касается Большого хрустального глобуса, давайте идти в ногу со временем. В настоящий момент отрыв растет. Это нас радует. Состояние Натальи тоже хорошее», – сказал Бородавко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные