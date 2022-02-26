Дмитрий Губерниев: «Давайте сразу вручим Кубки мира Клэбо, Йохауг, всем остальным. Что за ерунда вообще?»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая выступила против участия россиян в соревнованиях на территории страны.

«Давайте представим ситуацию: Холменколлен, лыжный марафон. Большунов умирать будет, но победу не отдаст. Это будет первый в сезоне полноценный марафон. Даже на Олимпиаде этой гонки не было.

Норвежские чуваки, прикрываясь политикой, прекрасно понимают, что русские их нахлобучат. У нас целая команда, которая лучше, чем норвежская, будет бороться за победу. Не только Большунов. Давайте нейтрализуем соперников, попутно мы не пустим Непряеву, которая Кубок мира хочет выиграть и отдадим его условной .

А вот норвежским зрителям, которые придут на лыжи, интересно будет смотреть на то, как норвежская команда будет соревноваться сама с собой? В лыжах фактически конкуренция только между Норвегией и Россией, хотим мы этого или нет. Это не биатлон.

Ребят, давайте сразу вручим Кубки мира Клэбо, Терезе, всем остальным. Что за ерунда вообще?

Вы, прикрываясь политикой, делаете все, чтобы лучшего лыжника мира и героя Олимпиады Большунова, просто потому, что у него больше медалей, чем у Клэбо, не пустили бороться на холменколленский марафон.

Вы кому лучше делаете? Вам нужны эти сраные лыжи? Без Большунова лыжи не лыжи! Об этом знают все, кроме норвежского лыжного союза», – сказал Губерниев.