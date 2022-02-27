Организаторы спринта на Кубке мира в Драммене призвали FIS отстранить сборную России

Теги Кубок мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Федерация лыжных видов спорта Норвегии Лыжи

Организаторы спринта на этапе Кубка мира в норвежском Драммене призвали Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отстранить Россию от соревнования в связи с ситуацией на Украине.

«Организаторы спринта в Драммене заявляют Федерации лыжных видов спорта Норвегии и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о нежелательности участия российских спортсменов в лыжном спринте в Драммене в следующий четверг.

Мы убедительно просим обе федерации (также Федерацию лыжных видов спорта Норвегии – Sports.ru) предпринять необходимые шаги для того, чтобы россияне были отстранены. Мы убеждены, что спортивный мир предпримет необходимые шаги, чтобы исключить участие России», – заявил представитель оргкомитета Гейрр Киле.

Этап Кубка мира в Драммене, который включает в себя мужской и женский классический спринты, пройдет 3 марта.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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