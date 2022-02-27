Организаторы спринта на Кубке мира в Драммене призвали FIS отстранить сборную России

Организаторы спринта на этапе Кубка мира в норвежском Драммене призвали Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отстранить Россию от соревнования в связи с ситуацией на Украине.

«Организаторы спринта в Драммене заявляют Федерации лыжных видов спорта Норвегии и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о нежелательности участия российских спортсменов в лыжном спринте в Драммене в следующий четверг.

Мы убедительно просим обе федерации (также Федерацию лыжных видов спорта Норвегии – Sports.ru) предпринять необходимые шаги для того, чтобы россияне были отстранены. Мы убеждены, что спортивный мир предпримет необходимые шаги, чтобы исключить участие России», – заявил представитель оргкомитета Гейрр Киле.

Этап Кубка мира в Драммене, который включает в себя мужской и женский классический спринты, пройдет 3 марта.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2021/22: финал в Тюмени – в марте, этапы во Франции и Словении отменены