Сорин о призыве норвежской федерации отстранить российских лыжников: «Мы будем соревноваться в Драммене, а потом в Холменколлене»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал призыв Федерации лыжных видов спорта Норвегии отстранить россиян от соревнований на фоне ситуации с Украиной.

– Я очень возмущен, что норвежская федерация выразила такое желание. Могу понять, что никто не хочет ехать на Кубок мира в Тюмень, но не знаю, что происходит тут с нами. Мы российские спортсмены. Мы здесь и не принимаем участие в военной операции. Мы спортсмены – не солдаты.

Возможно, они думают, что у нас есть оружие. Мы желаем мира, и для меня все это выглядит странным.

– Так вы приедете соревноваться в Норвегию?

– Да, конечно. Я еду в Драммен в понедельник. Мы будем соревноваться в Драммене, а потом в Холменколлене, – сказал Сорин.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что российские лыжники смогут соревноваться на Кубке мира в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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