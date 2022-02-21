Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2021/22: финал в Тюмени – в марте, этапы во Франции и Словении отменены

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски Олимпиада-2022 Лыжи

Международная федерация лыжных видов (FIS) опубликовала предварительный календарь Кубка мира-2021/22.

Календарь Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам

26-28 ноября, Рука, Финляндия

26 ноября – мужской и женский спринт, классический стиль

27 ноября – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль

27 ноября – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

28 ноября – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль

28 ноября – 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль

3-5 декабря, Лиллехаммер, Норвегия

3 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль

4 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль

4 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

5 декабря – эстафета, женщины

5 декабря – эстафета, мужчины

11-12 декабря, Давос, Швейцария

11 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль

12 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль

12 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

18-19 декабря, Дрезден, Германия

18 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль

19 декабря – мужской и женский командный спринт, свободный стиль

«Тур де Ски»

28 декабря – 4 января

Ленцерхайде, Швейцария

28 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль

29 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль

29 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

Оберстдорф, Германия

31 декабря – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

31 декабря – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

1 января – мужской и женский спринт, классический стиль

Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль

3 января – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

4 января – 9 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

4 января – 9 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

14-16 января, Ле Рус, Франция – отменен

14 января – мужской и женский спринт, свободный стиль

15 января – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль

15 января – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

16 января – 10 км, преследование, женщины, классический стиль

16 января – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль

22-23 января, Планица, Словения – отменен

22 января – мужской и женский спринт, классический стиль

23 января – скиатлон, женщины

23 января – скиатлон, мужчины

Олимпийские игры

Расписание олимпийского турнира – здесь

5-20 февраля, Пекин, Китай

5 февраля – скиатлон, женщины

6 февраля – скиатлон, мужчины

8 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль

10 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль

11 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

12 февраля – эстафета, женщины

13 февраля – эстафета, мужчины

16 февраля – мужской и женский командный спринт, классический стиль

19 февраля – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

20 февраля – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

26-27 февраля, Лахти, Финляндия

26 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль

27 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль

27 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

3 марта, Драммен, Норвегия

3 марта – мужской и женский спринт, классический стиль

5-6 марта, Осло, Норвегия

5 марта – 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль

6 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

11-13 марта, Фалун, Швеция

11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль

12 марта – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль

12 марта – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

13 марта – смешанная эстафета 4x5 км

13 марта – смешанный командный спринт

Финал Кубка мира

18-20 марта, Тюмень, Россия

18 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль

19 марта – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

19 марта – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

20 марта – 10 км, преследование, женщины, классический стиль

20 марта – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль

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