Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2021/22: финал в Тюмени – в марте, этапы во Франции и Словении отменены

Международная федерация лыжных видов (FIS) опубликовала предварительный календарь Кубка мира-2021/22.
Календарь Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам
26-28 ноября, Рука, Финляндия
26 ноября – мужской и женский спринт, классический стиль
27 ноября – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
27 ноября – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
28 ноября – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль
28 ноября – 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль
3-5 декабря, Лиллехаммер, Норвегия
3 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
4 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
4 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
5 декабря – эстафета, женщины
5 декабря – эстафета, мужчины
11-12 декабря, Давос, Швейцария
11 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
12 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
12 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
18-19 декабря, Дрезден, Германия
18 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
19 декабря – мужской и женский командный спринт, свободный стиль
«Тур де Ски»
28 декабря – 4 января
Ленцерхайде, Швейцария
28 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
29 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
29 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
Оберстдорф, Германия
31 декабря – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
31 декабря – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
1 января – мужской и женский спринт, классический стиль
Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль
3 января – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль
4 января – 9 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
4 января – 9 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
14-16 января, Ле Рус, Франция – отменен
14 января – мужской и женский спринт, свободный стиль
15 января – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
15 января – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
16 января – 10 км, преследование, женщины, классический стиль
16 января – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль
22-23 января, Планица, Словения – отменен
22 января – мужской и женский спринт, классический стиль
23 января – скиатлон, женщины
23 января – скиатлон, мужчины
Олимпийские игры
Расписание олимпийского турнира – здесь
5-20 февраля, Пекин, Китай
5 февраля – скиатлон, женщины
6 февраля – скиатлон, мужчины
8 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль
10 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
11 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
12 февраля – эстафета, женщины
13 февраля – эстафета, мужчины
16 февраля – мужской и женский командный спринт, классический стиль
19 февраля – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
20 февраля – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
26-27 февраля, Лахти, Финляндия
26 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль
27 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
27 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
3 марта, Драммен, Норвегия
3 марта – мужской и женский спринт, классический стиль
5-6 марта, Осло, Норвегия
5 марта – 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль
6 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль
11-13 марта, Фалун, Швеция
11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль
12 марта – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
12 марта – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
13 марта – смешанная эстафета 4x5 км
13 марта – смешанный командный спринт
Финал Кубка мира
18-20 марта, Тюмень, Россия
18 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль
19 марта – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
19 марта – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
20 марта – 10 км, преследование, женщины, классический стиль
20 марта – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль