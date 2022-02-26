Крамер о призыве норвежской федерации к российским лыжникам: «Что спорт имеет общего с этой ситуацией?»

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Тренер сборной России Маркус Крамер высказался об участии российских лыжников на этапах Кубка мира в норвежских Драммене и Холменколлене.

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против участия россиян в этих соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Этап в Драммене пройдет 3 марта, в Холменколлене – 5-6 марта.

«Мы планируем поехать туда. Но я удивлен, что норвежская федерация так думает и высказывает такое пожелание.

Что спорт имеет общего с этой ситуацией? Это действительно тяжело. Мне просто становится очень грустно, что норвежская федерация так считает.

На самом деле мы хорошо с ними общаемся. Со всеми, кто там работает. Печально это слышать, особенно когда они идут с этим в СМИ, а не к нам», – сказал Крамер.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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