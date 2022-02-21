Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

С 26 по 27 февраля в финском Лахти пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Кубок мира по лыжным гонкам

Лахти, Финляндия

Расписание трансляций

26 февраля, суббота

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

13.10 (квалификация) Матч ТВ

15.30 (финалы) Матч ТВ, Eurosport

27 февраля, воскресенье

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

13.30 Матч ТВ, Eurosport 2

15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

15.30 Матч ТВ, Eurosport

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.