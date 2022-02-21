Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

С 26 по 27 февраля в финском Лахти пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Кубок мира по лыжным гонкам
Лахти, Финляндия
Расписание трансляций
26 февраля, суббота
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
13.10 (квалификация) Матч ТВ
15.30 (финалы) Матч ТВ, Eurosport
27 февраля, воскресенье
10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
13.30 Матч ТВ, Eurosport 2
15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
15.30 Матч ТВ, Eurosport
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.