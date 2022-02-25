Виталий Милонов: «Норвежцы будут выражать солидарность Украине, только чтобы снять россиян с соревнований и освободиться от главных конкурентов»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова президента лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте.

Сегодня Ресте заявил о намерении поднять вопрос о недопуске российских лыжников на этап Кубка мира в Холменколлене.

«Сборная Норвегии постоянно хочет каких-то поблажек к себе, естественно, они боятся. Они еще будут выражать солидарность Украине, только чтобы снять наших россиян с соревнований и освободиться от главных конкурентов. К сожалению, политика и собственная корысть, трусость, побеждает любую спортивную созидательность», – сказал Милонов.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене пройдет 5-6 марта.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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