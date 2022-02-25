Федерация лыжных видов спорта Норвегии поднимет вопрос о допуске сборной России на этап Кубка мира в Холменколлене

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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте заявил, что следует обсудить вопрос об исключении россиян из числа участников этапа Кубка мира в Холменколлене.

«Я прекрасно понимаю, что этот вопрос будет подниматься. До сих пор наше внимание было сосредоточено на том, чтобы в России не было гонок, и на том, чтобы позаботиться об украинских спортсменах, которые сейчас находятся в Норвегии.

Это принципиальный вопрос, который важно обсудить и с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, и с другими федерациями», – сказал Ресте.

Глава оргкомитета стартов в Холменколлене Стефан Маркс сообщил, что Украина сняла своих участников со всех соревнований – по лыжам, биатлону, прыжкам и двоеборью. По его словам, решение об участии России в Холменколлене – за FIS и IBU.

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и двоеборью в Холменколлене пройдут 5-6 марта, по биатлону – 17-20 марта.

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