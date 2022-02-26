Норвежский лыжник Валнес: «Я не большой знаток политики. Но речь не о спортсменах, а о чем-то большем. Надеюсь, это не отразится на наших отношениях с российскими лыжниками»

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Норвежский лыжник Эрик Валнес высказался об участии сборной России на этапах Кубка мира.

Ранее Международная федерация лыжных гонок (FIS) на фоне текущей ситуации в Украине заявила, что российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе.

«Я не самый большой знаток большой политики. Но речь же не о спортсменах, а о чем-то большем. Так что я надеюсь, это не отразится на наших отношениях с российскими лыжниками», – сказал Валнес.

Также Валнес отметил, что российский лыжник Александр Большунов является военнослужащим Росгвардии.

«В этом есть тяжелая символика. Это сигнал. Тут уже определенным образом смешиваются политика и спорт. Это сложно. Очень жаль, что так получилось», – добавил норвежец.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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