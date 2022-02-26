Александр Тихонов: «Норвежцы всю жизнь были скандалистами. Я с большим неуважением отношусь к этой федерации»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о заявлении Федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая выступила против участия россиян в соревнованиях на территории страны.
«Норвежцы всю жизнь были скандалистами. Я с большим неуважением отношусь к этой федерации. Лучше бы сопли вытирали, когда финишируют, а то противно смотреть.
Мне кажется, лезть в политику — не их дело. Вы являетесь большой лыжной державой. Занимайтесь своим делом.
Можно говорить, что угодно в этой ситуации. Это очень неправильно.
FIS может не послушать их. Решать будут они, что делать в этом случае», — сказал Тихонов.