Российские спортсмены будут выступать на турнирах FIS без флага и гимна

Международная федерация лыжных видов спорта ( ) запретила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

Также в случае побед россиян на церемонии награждения не будет исполняться гимн России.

«Совет единогласно решил, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета для международных федераций все российские спортсмены могут продолжать участвовать во всех соревнованиях FIS.

Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS», – говорится в заявлении федерации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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