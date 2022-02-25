Российские спортсмены будут выступать на турнирах FIS без флага и гимна

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) запретила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
Также в случае побед россиян на церемонии награждения не будет исполняться гимн России.
«Совет единогласно решил, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета для международных федераций все российские спортсмены могут продолжать участвовать во всех соревнованиях FIS.
Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS», – говорится в заявлении федерации.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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