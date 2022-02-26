Организаторы этапа Кубка мира в Лахти усилят меры безопасности из-за угроз в адрес российских лыжников

Организаторы этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти усилят меры безопасности в связи с угрозами в адрес российских лыжников.

Коммерческий директор Лыжной ассоциации Финляндии Яри-Пекка Йоуппи сообщил, что получал угрозы по электронной почте.

«Много сообщений с угрозами. Они очень ясно дают понять, что люди думают о таких мероприятиях, проводимых с участием российских спортсменов, когда Россия вторглась в Украину. Тон был истолкован как очень резкий и угрожающий, мы действуем соответственно», – сказал Йоуппи.

По его словам, вопрос безопасности предстоящих соревнований был обсужден с местной полицией и генеральным секретарем оргкомитета соревнований в Лахти Томи-Пекка Колу.

Этап Кубка мира в Лахти пройдет 26-27 февраля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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