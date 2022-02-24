Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии об этапе Кубка мира в Тюмени: «Попросил FIS быстро принять решение. Спорт не может быть нейтральным»

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте считает, что финал Кубка мира нужно перенести из Тюмени в другое место из-за ситуации между Россией и Украиной.

Этап в Тюмени запланирован на 18-20 марта.

«Все произошло очень быстро, и сегодня ночью началась резкая эскалация. Поэтому сегодня утром я отправил в письмо, в котором попросил быстро принять решение.

Безопасность наших спортсменов – это самое главное, но речь идет и о чем-то большем. Спорт не может быть нейтральным», – сказал Ресте.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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