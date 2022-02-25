Тихонов об отмене этапа Кубка мира по лыжам в Тюмени: «Идиотизм. Не будут проводить, да и хрен с ними, мы сами проведем все, что нам необходимо»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта ( ) отменить оставшиеся этапы Кубка мира сезона-2021/22 на территории России, в том числе финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

«Это идиотизм натуральным образом. Не будут проводить, да и хрен с ними, мы сами проведем все, что нам необходимо. Они всегда первыми кричат, что спорт вне политики, особенно норвежцы – эти противные люди. Им позволено в соплях финишировать и в лыжах, и в биатлоне.

Соревнуйтесь, доказывайте друг другу, но им плевать на все! В Европе все теплее и теплее, где соревнования-то будут проводить? Всегда Кубки мира на высочайшем уровне проводились в России.

Всех бы этих отмен соревнований не было, если бы восемь лет назад приняли такое решение по Украине. Раньше в нашу сторону смотреть боялись. Знаете, когда мы учили французский, дошли до Парижа, когда учили немецкий – до Берлина. Сейчас мы учим английский – хватит им.

Всего нас надо было раньше лишить: и лыж, и футбола, чтобы очнулись. Восемь лет ждали, а теперь начали, вместо того чтобы постоянно следить за международной обстановкой. Где вы раньше были?» – сказал Тихонов.

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