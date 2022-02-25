FIS отменила все этапы Кубка мира сезона-2021/22 в России из-за ситуации на Украине. В том числе – финал Кубка мира по лыжам в Тюмени

Международная федерация лыжного спорта ( ) отменила все этапы Кубка мира, которые должны были пройти в сезоне-2021/22 на территории России, в связи с текущей ситуацией на Украине.

В это число входят:

этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области (25-27 февраля)

этап Кубка мира по акробатике в Ярославле (26-27 февраля)

этап Кубка мира по акробатике в Москве (5 марта)

этап женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле (18-20 марта)

этап женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском (25-27 марта)

этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени (18-20 марта).

«После тщательных консультаций с заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников все оставшиеся до конца сезона-2021-22 соревнования Кубка мира будут отменены или перенесены в другое место.

Участники двух стартов, которые были запланированы на эти выходные, уже находятся в России. FIS работает над тем, чтобы обеспечить их быстрое возвращение домой», – говорится на сайте федерации.