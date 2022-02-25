Всемирная шахматная Олимпиада-2022 не состоится в России

шахматная Олимпиада 2022 года не состоится в России, сообщает Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

«Совет ФИДЕ принял решение, что 44-я Шахматная Олимпиада, включая турнир для игроков с ограниченными возможностями, а также Конгресс ФИДЕ, не будут проводиться в России.

Мы сделаем все возможное, чтобы найти другого организатора Олимпиады и своевременно предоставить информацию о месте и датах проведения Конгресса ФИДЕ 2022 года», – сообщили в ФИДЕ.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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