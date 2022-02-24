«Поскольку Бах уже переметнулся на другую сторону, сделать это будет проще». Норвежский журналист призвал IBU и FIS отстранить россиян от соревнований

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России IBU FIS Томас Бах Политика Эстен Сэтер Биатлон

Колумнист норвежского Dagbladet Эстен Сэтер призвал Международные федерации лыжных видов спорта (FIS) и биатлона (IBU) отстранить Россию от соревнований в связи с ситуацией на Украине.

«Абсурдно соревноваться со звездами российского спорта, когда в нескольких десятках километров от нас идет война. FIS и IBU должны немедленно запретить всем российским спортсменам участвовать в этих соревнованиях, чтобы противостоять духу национализма и войны в спорте.

Поскольку президент МОК Томас Бах уже переметнулся на другую сторону (Международный олимпийский комитет назвал ситуацию на Украине нарушением олимпийского перемирия – Sports.ru), добиться этого будет намного проще. Бах уже много лет подыгрывает Путину. Теперь он вдруг понял, что оно того не стоит», – написал Сэтер.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные