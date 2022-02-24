«Поскольку Бах уже переметнулся на другую сторону, сделать это будет проще». Норвежский журналист призвал IBU и FIS отстранить россиян от соревнований

Колумнист норвежского Dagbladet Эстен Сэтер призвал Международные федерации лыжных видов спорта (FIS) и биатлона (IBU) отстранить Россию от соревнований в связи с ситуацией на Украине.

«Абсурдно соревноваться со звездами российского спорта, когда в нескольких десятках километров от нас идет война. FIS и IBU должны немедленно запретить всем российским спортсменам участвовать в этих соревнованиях, чтобы противостоять духу национализма и войны в спорте.

Поскольку президент МОК Томас Бах уже переметнулся на другую сторону (Международный олимпийский комитет назвал ситуацию на Украине нарушением олимпийского перемирия – Sports.ru), добиться этого будет намного проще. Бах уже много лет подыгрывает Путину. Теперь он вдруг понял, что оно того не стоит», – написал Сэтер.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.